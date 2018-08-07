Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18114

В столице сумчанин избил до смерти местного жителя

В Киеве уроженец Сумской области избил местного жителя за то, что он якобы украл у гостя столицы телефон.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, в дежурную часть Дарницкого управления полиции от врачей поступило сообщение о смерти 40-летнего мужчины в отделении реанимации. Пациента с многочисленными травмами головы и тела госпитализировали с улицы Оросительной.

"На месте правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали о драке между двумя мужчинами. Одого из них карета скорой забрала в больницу, а другого полицейские обнаружили неподалеку. Полицейские побеседовали с человеком, на которого указали очевидцы. По его словам, на улице двое неизвестных пытались отнять у него сумку и мобильный телефон. Он якобы дал отпор, в результате чего один убежал, другой упал на асфальт. Для выяснения обстоятельств участника события задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Задержанный - уроженец Сумской области, 1973 года рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, в последнее время жил в столице и работал на стройке.

"Поскольку от полученных травм пострадавший скончался, то сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", - резюмировали в полиции.

Право Убийство
view counter

По тематике

15.08.2018 18:17

К убийству Анатолия Жука может быть причастна его жена

Это одна из рабочих версий, которую рассматривает следствие....

10.08.2018 14:35

Домашняя ссора закончилась смертью

Смертью 52-летнего жителя Шосткинского района закончилась очередная домашняя ссора....

10.08.2018 09:56

Жителя Сумщины судят за убийство на Черниговщине

Следственное управление ГУНП в Черниговской области направило в суд обвинительный акт в отношении жителя Сумщины, который совершил убийство девушки....

08.08.2018 19:49

В Сумах повесился 12-летний мальчик

Двенадцатилетний мальчик был найден дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти. Врачи «скорой» восстановили ему сердцебиение и доставили...

Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44

Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)

Об этом сегодня, 7 августа, на пресс-конференции заявил адвокат Анны Жук Анатолий Романюк....

Новости

По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)
Сегодня 14:49
Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ
Сегодня 10:49
В Сумах полицейский сбил двух пешеходов на переходе (обновляется)
Вчера 15:59
Сумчане могут узнать размер субсидии онлайн
Сегодня 17:55
В ряде сумских многоэтажек восстановили горячее водоснабжение
Сегодня 17:26
В столице сумчанин избил до смерти местного жителя
Сегодня 17:18
Шосткинец избил и ограбил пьяного собутыльника
Сегодня 16:42
Сегодня сумские хоккеистки сыграют с валлийскими (трансляция)
Сегодня 16:39
В Сумах начали мыть контейнерные площадки
Сегодня 16:24
На Сумщине определили самое спортивное село
Сегодня 16:18
В пятницу временно ограничат движение транспорта в центре Сум
Сегодня 16:10
Сообщено о подозрении полицейскому, который накануне совершил ДТП
Сегодня 15:45
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.