В столице сумчанин избил до смерти местного жителя В Киеве уроженец Сумской области избил местного жителя за то, что он якобы украл у гостя столицы телефон.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, в дежурную часть Дарницкого управления полиции от врачей поступило сообщение о смерти 40-летнего мужчины в отделении реанимации. Пациента с многочисленными травмами головы и тела госпитализировали с улицы Оросительной.

"На месте правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали о драке между двумя мужчинами. Одого из них карета скорой забрала в больницу, а другого полицейские обнаружили неподалеку. Полицейские побеседовали с человеком, на которого указали очевидцы. По его словам, на улице двое неизвестных пытались отнять у него сумку и мобильный телефон. Он якобы дал отпор, в результате чего один убежал, другой упал на асфальт. Для выяснения обстоятельств участника события задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Задержанный - уроженец Сумской области, 1973 года рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, в последнее время жил в столице и работал на стройке.

"Поскольку от полученных травм пострадавший скончался, то сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", - резюмировали в полиции.