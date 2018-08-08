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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45406

Сообщено о подозрении полицейскому, который накануне совершил ДТП

Кроме нарушения ПДР, ему также инкриминируется вымогательство и получение 10 тыс. грн неправомерной выгоды.

Прокуратурой Сумской области и Службой безопасности Украины в Сумской области в среду, 22 августа 2018 года, сообщено о подозрении задержанному накануне сотруднику полиции, который совершил дорожно-транспортное происшествие.

Напомним, что ДТП произошло в вторник, 21 августа 2018 года, в г. Сумы на регулируемом перекрестке ул. Интернационалистов и ул. Ивана Сирко. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Daewoo Lanos проехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших 1989 г.р. и 2004 г.р. с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия. Кроме того, он не дал согласие на отбор биологических материалов в медицинском учреждении. Поэтому прокуратура, как того требует законодательство, обратилась в суд с ходатайством о принудительном отборе необходимых образцов для проведения экспертизы. Решением суда ходатайство прокуратуры удовлетворено, биологические материалы у водителя отобрали в принудительном порядке. Вместе с тем, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как выяснилось, задержанный водитель работает следователем следственного отделения Краснопольского ОП Ахтырского ОП ГУНП в Сумской области, имеет специальное звание старший лейтенант полиции. В отношении него в суд еще в 2017 году направлено обвинительное заключение за мошенничество и взяточничество, сейчас идет судебное разбирательство. Кроме того, он был уволен из рядов полиции, однако возобновился через суд.

В то же время, в отношении указанного лица с июня 2018 года следователями Службы безопасности Украины в Сумской области расследуется уголовное производство по факту вымогательства и получения 10 тыс. грн неправомерной выгоды от местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за совершенное правонарушение.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения) и ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. Дальнейшее следствие поручено следователям Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Следователь и прокурор уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Подозрение Сергей Монастырев
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