Сумчане могут узнать размер субсидии онлайн

С июля 2018 года размер своей субсидии можно узнать он-лайн - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.
Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. По адресу subsidii.ioc.gov.ua украинцы могут ввести свой почтовый адрес и узнать, назначена ли им субсидия и каков ее размер за отопительный и неотопительный сезон.
Изменения вступают в силу 1 октября 2018 года....
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