Сумчане могут узнать размер субсидии онлайн Чтобы узнать, назначена или не назначена вам субсидию, теперь не нужно звонить в управление социальной защиты населения.

С июля 2018 года размер своей субсидии можно узнать он-лайн - на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. По адресу subsidii.ioc.gov.ua украинцы могут ввести свой почтовый адрес и узнать, назначена ли им субсидия и каков ее размер за отопительный и неотопительный сезон.