На Сумщине определили самое спортивное село

Мероприятие было посвящено 68-летию со дня основания Общества «Колос». В соревнованиях приняли участие 10 лучших спортивных сел Сумщины. Около 200 участников определяли лучших в таких видах: мини-футбол, шахматы, шашки, дартс, перетягивание каната, армспорт, гиревой спорт и настольный теннис.
В общекомандном зачете звание «Лучшее спортивное село Сумщины – 2018» завоевал Хмелевский сельский совет Роменского района. Второй стала Боромлянский сельский совет Тростянецкого района. Третье место взяла Сынивский сельсовет Липоводолинского района.
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