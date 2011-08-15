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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине определили самое спортивное село

18 августа Сумская территориальная организация ВФСО «Колос» в Недригайлове провела спортивный праздник «Лучшее спортивное село Сумщины – 2018».

Мероприятие было посвящено 68-летию со дня основания Общества «Колос». В соревнованиях приняли участие 10 лучших спортивных сел Сумщины. Около 200 участников определяли лучших в таких видах: мини-футбол, шахматы, шашки, дартс, перетягивание каната, армспорт, гиревой спорт и настольный теннис.

В общекомандном зачете звание «Лучшее спортивное село Сумщины – 2018» завоевал Хмелевский сельский совет Роменского района. Второй стала Боромлянский сельский совет Тростянецкого района. Третье место взяла Сынивский сельсовет Липоводолинского района.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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