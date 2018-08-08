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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24514

В Сумах начали мыть контейнерные площадки

Об этом сообщают сумчане в соцсетях.

«Видно плохо, но суть такова: за две минуты «отмыли» многолетние излияния мусорных машин и баков», - написала сумчанка Ольга Гудкова.

Напомним: весь август сумские дворы и дороги заполнены вонючими лужами, текущими из мусоровозов. 21 августа мэр Сум дал три дня на наведение порядка.

Общество Вывоз мусора Контейнерные площадки
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