В Сумах начали мыть контейнерные площадки Об этом сообщают сумчане в соцсетях.

«Видно плохо, но суть такова: за две минуты «отмыли» многолетние излияния мусорных машин и баков», - написала сумчанка Ольга Гудкова.

Напомним: весь август сумские дворы и дороги заполнены вонючими лужами, текущими из мусоровозов. 21 августа мэр Сум дал три дня на наведение порядка.