В Сумах начали мыть контейнерные площадки

«Видно плохо, но суть такова: за две минуты «отмыли» многолетние излияния мусорных машин и баков», - написала сумчанка Ольга Гудкова.
Напомним: весь август сумские дворы и дороги заполнены вонючими лужами, текущими из мусоровозов. 21 августа мэр Сум дал три дня на наведение порядка.
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