В автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» болгарской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в коробке среди других книг обнаружил старинную книгу «Русско-французский словарь» (1939 г.в.).
Сейчас выявленная книга изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.
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