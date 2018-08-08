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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42132

В автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая возможно составляет культурную или историческую ценность.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» болгарской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в коробке среди других книг обнаружил старинную книгу «Русско-французский словарь» (1939 г.в.).

Сейчас выявленная книга изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники
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