В автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая возможно составляет культурную или историческую ценность.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» болгарской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в коробке среди других книг обнаружил старинную книгу «Русско-французский словарь» (1939 г.в.). Сейчас выявленная книга изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.