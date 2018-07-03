Россиянин пытался вывезти из Украины ордена и медали

Семь юбилейных медалей, медаль «Защитнику Отечества», медаль Жукова и орден «За мужество» перевозил в личных вещах гражданин Российской Федерации. При осмотре багажного отделения автомобиля, который направлялся на выезд с таможенной территории Украины, таможенники обнаружили эти контрабандные товары.
При перемещении этих предметов через таможенную границу Украины установлены ограничения, предусмотренные статьей 197 Таможенного кодекса Украины и пунктами 5 и 10 приложения №1 к Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины, утвержденной приказом Министерства культуры и искусств Украины от 22.04.2002 года № 258.
С целью проведения экспертизы, оценки и принятия правового решения, все обнаруженные предметы изъяты.
На правонарушителя таможенники Сумщины составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса Украины.
В пункте пропуска «Екатериновка» на украинско-российской границе работники Сумской таможни обнаружили в салоне автомобиля скрытые культурные ценности....
Технические средства для негласного получения информации нашли работники Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области...
Сумская таможня опроверает заявление управления защиты экономики Национальной полиции в Сумской области о нецелевом использовании средств....
Полиция предупредила факт возможного нецелевого использования бюджетных средств со стороны одного из подразделений таможенной службы области на сумму 13,9 млн...
В очередной раз таможенники Сумщины с участием сотрудников Службы безопасности Украины в Сумской области остановили попытку пересечь границу с незадекларированным...