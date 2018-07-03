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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Россиянин пытался вывезти из Украины ордена и медали

В пункте пропуска «Екатериновка» Сумской таможни ГФС таможенники Сумщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области обнаружили в багажном отделении автомобиля 10 наименований культурных ценностей.

Семь юбилейных медалей, медаль «Защитнику Отечества», медаль Жукова и орден «За мужество» перевозил в личных вещах гражданин Российской Федерации. При осмотре багажного отделения автомобиля, который направлялся на выезд с таможенной территории Украины, таможенники обнаружили эти контрабандные товары.

При перемещении этих предметов через таможенную границу Украины установлены ограничения, предусмотренные статьей 197 Таможенного кодекса Украины и пунктами 5 и 10 приложения №1 к Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины, утвержденной приказом Министерства культуры и искусств Украины от 22.04.2002 года № 258.

С целью проведения экспертизы, оценки и принятия правового решения, все обнаруженные предметы изъяты.

На правонарушителя таможенники Сумщины составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса Украины.

Право Таможня
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