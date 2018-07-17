Сумские спасатели присоединились к донорской акции коллег В Украине продолжается акция «Твоя кровь - спасительная», начатая украинскими спасателями.

Участие в благотворительной сдаче крови уже приняли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из разных регионов страны.

22 августа к своим коллегам присоединились работники Службы спасения в областном и районных центрах Сумщины. Среди них и опытные доноры и те, кто впервые сдает кровь. Также не остались в стороне благотворительной миссии и врачи, которые работают в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Поскольку убеждены, что стабильное пополнение банка крови и ее компонентов - стратегическая необходимость.

Спасатели как никто другой понимают ценность жизни и знают, как легко судьба может его забрать. Почти ежедневно им приходится вырывать людей из «пасти» смерти. Поэтому они уверены, что донорство - это еще один способ сохранить кому-то жизнь, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.