Сумские спасатели присоединились к донорской акции коллег

Участие в благотворительной сдаче крови уже приняли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из разных регионов страны.
22 августа к своим коллегам присоединились работники Службы спасения в областном и районных центрах Сумщины. Среди них и опытные доноры и те, кто впервые сдает кровь. Также не остались в стороне благотворительной миссии и врачи, которые работают в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Поскольку убеждены, что стабильное пополнение банка крови и ее компонентов - стратегическая необходимость.
Спасатели как никто другой понимают ценность жизни и знают, как легко судьба может его забрать. Почти ежедневно им приходится вырывать людей из «пасти» смерти. Поэтому они уверены, что донорство - это еще один способ сохранить кому-то жизнь, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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