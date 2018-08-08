Сумские хоккеистки обыграли валлиек в отборе на Олимпиаду

В нем принимают участие сборные Литвы, Чехии, Турции, Уэльса и Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В следующий раунд проходят три первые команды.
Сегодня, 22 августа, наша команда встречалась со сборной Уэльса. Единственный мяч на 24-ой минуте забила Евгения Керноз. В итоге 1:0 – вторая победа украинок на турнире. Следующую игру наши проведут 24 августа против турчанок, которые сегодня проиграли чешкам 1:7.
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