Сумские хоккеистки обыграли валлиек в отборе на Олимпиаду В Вильнюсе (Литва) продолжаются игры отборочного турнира по хоккею на траве среди женщин к Олимпийским играм – 2020.

В нем принимают участие сборные Литвы, Чехии, Турции, Уэльса и Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В следующий раунд проходят три первые команды.

Сегодня, 22 августа, наша команда встречалась со сборной Уэльса. Единственный мяч на 24-ой минуте забила Евгения Керноз. В итоге 1:0 – вторая победа украинок на турнире. Следующую игру наши проведут 24 августа против турчанок, которые сегодня проиграли чешкам 1:7.