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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:47131

Сумские хоккеистки обыграли валлиек в отборе на Олимпиаду

В Вильнюсе (Литва) продолжаются игры отборочного турнира по хоккею на траве среди женщин к Олимпийским играм – 2020.

В нем принимают участие сборные Литвы, Чехии, Турции, Уэльса и Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В следующий раунд проходят три первые команды.

Сегодня, 22 августа, наша команда встречалась со сборной Уэльса. Единственный мяч на 24-ой минуте забила Евгения Керноз. В итоге 1:0 – вторая победа украинок на турнире. Следующую игру наши проведут 24 августа против турчанок, которые сегодня проиграли чешкам 1:7.

Спорт Хоккей на траве
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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