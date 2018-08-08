«Виктория» вылетела из кубка Украины только по пенальти Обладатель кубка Украины по футболу среди аматоров вылетел из профессионального кубка после второго предварительного раунда.

22 августа «Виктория» из Николаевки принимала горностаевский «Мир» (Херсонщина), который выступает во второй лиге.

Первый тайм по счету оказался за гостями. Бойко хотел убежать от экс-игрока украинской сборной Яценко, но защитник прихватил его за футболку. Рефери дал николаевцу прямую красную и указал на пенальти, а сам пострадавший приговор реализовал. У «Виктории» моменты также были, однако за гостей играл каркас ворот.

Казалось, что у хозяев при таких раскладах уже и нет шансов на спасение, но в дебюте второй половины «Виктория» отыгралась прямым ударом со штрафного, - отличился Дмитрий Богачев. После этого пошла равная игра, когда и не скажешь сразу, что хозяева на поле вдесятером. Однако абсолютная самоотдача, видимо, сказалась на серии пенальти, на которую хозяев уже не хватило. Футболисты «Виктории» не лучшим образом исполнили 11-метровые, реализовав только один, пропустив три.

Как итог - аматорский клуб покидает Кубок уже после второго раунда турнира.