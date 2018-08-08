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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 10:52687

В центре Сум родители школьников блокируют стройку

В районе Центрального рынка на перекрестке ул. Засумская и Шевченко родители учеников школы № 12 протестуют против застройки территории учебного заведения.

Речь идет об участке, на котором раньше стоял одноэтажный цветочный павильон без фундамента, а теперь хотят построить полноценное здание с фундаментом.

- У детей забирают последний кусок земли, - говорит зампредседателя родительского комитета школы Андрея Быковченко. – У застройщиков нет документов на строительство. У них есть лишь разрешение на реконструкцию. Вместо этого уже вырыт котлован глубиной 5 метров. Мы не дадим забрать землю у детей, и если городская власть не вмешается в ситуацию, то завтра, на День Независимости мы сделаем им «подарок» - перекроем движение транспорта в центре города. Пусть вся Украина узнает, к чеу привело их взяточничество и бездействие.

Напомним: сомнительным было и появление самого цветочного павильона на территории учебного заведения. В здание, где находится школа, расположена также гимназия № 1. Несколько лет назад ее директор Екатерина Бондарева обратилась к тогдашнему мэру Сум Геннадию Минаеву с письмом, которым по сути дала добро предпринимателям поставить цветочный павильон на школьной территории взамен на благотворительную помощь.

Сегодняшнего застройщика связывали с людьми, близкими к бывшему нардепу от Сум Ивану Сидельнику.

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