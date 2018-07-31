Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения на Тепличном.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Белопольское шоссе, 23 сегодня, 23 августа, в 10:00 прекращено водоснабжение района Тепличный. По завершении ремонтных работ подача воды будет восстановлена.