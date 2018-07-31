Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Белопольское шоссе, 23 сегодня, 23 августа, в 10:00 прекращено водоснабжение района Тепличный.
По завершении ремонтных работ подача воды будет восстановлена.
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