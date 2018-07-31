Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1880

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения на Тепличном.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Белопольское шоссе, 23 сегодня, 23 августа, в 10:00 прекращено водоснабжение района Тепличный.

По завершении ремонтных работ подача воды будет восстановлена.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

21.08.2018 13:21

Водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов водопроводов, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение ряда домов....

17.08.2018 11:08

В Сумах снова отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды в Сумах....

16.08.2018 11:32

На Веретеновке отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об устранении порыва на улице Веретеновская....

09.08.2018 10:53

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Веретеновской, 1/16 ряд домов временно...

31.07.2018 14:43

Сумчане в Курском микрорайоне снова без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Ковпака....

Новости

В центре Сум родители школьников блокируют стройку
Сегодня 10:52
По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)
Вчера 14:49
Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ
Вчера 10:49
В Сумах полицейский сбил двух пешеходов на переходе (обновляется)
21.08.2018 15:59
В Сумах отметили День флага
Сегодня 12:17
В Сумах стартовал 1000-километровый велозаезд «Єдина Країна»
Сегодня 11:59
Сумчане снова сидят без воды
Сегодня 11:18
«Виктория» вылетела из кубка Украины только по пенальти
Сегодня 10:20
Россиянин пытался вывезти из Украины ордена и медали
Сегодня 09:42
Сумские спасатели присоединились к донорской акции коллег
Сегодня 09:11
В автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу
Сегодня 08:42
На Сумщине к 7 годам тюрьмы осуждены двое братьев-гастролеров из Черниговской области
Сегодня 08:08
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.