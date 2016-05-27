В Сумах стартовал 1000-километровый велозаезд «Єдина Країна» 22 августа из Сум стартовал бревет на 1000 км от рандоннерского клуба «Velo-Sport Sumy Randonneurs».

Стартовали велоэкстремалы в 21.00 от Альтанки. Планируют за 75 часов проехать по маршруту: Сумы - Путивль - Глухов - Кролевец - Батурин- Козелец – Березань – Пирятин- Лубны - Полтава – В.Мерчик - Богодухов - Ахтырка - Тростянец – Сумы. Всего стартовало 7 участников, в том числе одна женщина.