В Сумах стартовал 1000-километровый велозаезд «Єдина Країна»

Стартовали велоэкстремалы в 21.00 от Альтанки. Планируют за 75 часов проехать по маршруту:
Сумы - Путивль - Глухов - Кролевец - Батурин- Козелец – Березань – Пирятин- Лубны - Полтава – В.Мерчик - Богодухов - Ахтырка - Тростянец – Сумы.
Всего стартовало 7 участников, в том числе одна женщина.
Открыта регистрация на уникальный в своем роде бревет 200 км «Ахтырская подкова»....
22-23 июля в Тростянце состоится уже второй «Нескучный велоFEST», который пройдет в дендропарке «Нескучное»....
В течение четырех дней, с 11 по 14 мая, в Сумах продлится открытый чемпионат Украины по велоспорту на шоссе....
31 мая – 2 июня на Киевщине впервые проходила велогонка Tour of Ukraine....
20 мая в Зеленом гаю прошел 6-й этап чемпионата Украины по маунтинбайку (кросс-кантри элиминатор)....