Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2083

Пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса

22 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Шосткинском и Конотопском районах были проведены работы по обезвреживанию противотанковой мины и артснаряда времен Второй мировой войны.

В частности, в г. Шостка в лесном массиве был обнаружен металлический предмет, похожий на боеприпас. Находку, которая находилась на расстоянии 1,5 км от жилых домов, работники Службы спасения идентифицировали как противотанковую мину (ТМ-44).

В этот же день местные жители вблизи с. Лысогубовка наткнулись, как установили специалисты, на артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102».

Право Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

На Сумщине нашли 3 боеприпаса времен войны, 1 - подорвали
21.08.2018 14:37

На Сумщине нашли 3 боеприпаса времен войны, 1 - подорвали

20 августа в 18:00 группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области...

Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)
17.08.2018 15:24

Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)

16 августа группами подводного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Конотопском...

16.08.2018 13:59

В Сейме нашли 27 снарядов

27 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны обнаружили в Конотопе отдыхающие....

Пиротехники уничтожили 2 боеприпаса времен войны
14.08.2018 12:36

Пиротехники уничтожили 2 боеприпаса времен войны

13 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Белополье и Сумском районе...

13.08.2018 16:21

В течение недели на Сумщине подорвали 21 боеприпас времен войны

В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) было уничтожено 18 артиллерийских...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.