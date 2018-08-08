Пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса 22 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Шосткинском и Конотопском районах были проведены работы по обезвреживанию противотанковой мины и артснаряда времен Второй мировой войны.

В частности, в г. Шостка в лесном массиве был обнаружен металлический предмет, похожий на боеприпас. Находку, которая находилась на расстоянии 1,5 км от жилых домов, работники Службы спасения идентифицировали как противотанковую мину (ТМ-44).

В этот же день местные жители вблизи с. Лысогубовка наткнулись, как установили специалисты, на артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102».