В Сумах отметили День флага Сегодня, 23 августа, в Сумах прошли торжественные мероприятиях по случаю Дня Государственного Флага Украины.

На главной площади Сум собрались руководители города и области, представители общественных организаций и политических партий, трудовых коллективов и учебных заведений города.

В сопровождении военного оркестра торжественным колонной участники торжеств двинулись по улице Героев Сумщины к скверу у фонтана «Садко», где установлен главный флагшток города. Впереди - Государственный Флаг Украины, который несла молодежь.

На этом знаковом месте и состоялась церемония поднятия Государственного Флага Украины. Прозвучал Гимн Украины, который подхватили сумчане.

После речей были награды. За личное мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, прочную военную дисциплину, верность Военной присяге и по случаю Дня Независимости Украины руководство города и области отметили рядом наград и отличий участников боевых действий, представителей общественных организаций: «Союз ветеранов АТО Сумской области», «Союз участников АТО 27 реактивной артиллерийской бригады», «Сумская городская организация украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)», «Сумской союз участников АТО», «Союз участников АТО 15 отдельного мотопехотного батальона», «Защитник народа Украины».

По хорошей традиции восемь юных сумчан получили из рук руководителей города и области паспорта гражданина Украины нового образца. Руководители пожелали молодежи быть настоящими патриотами своего государства.