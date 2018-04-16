В Сумах пропала женщина (фото) Сумским отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Фролова Дарья Александровна, 1989 года рождения, жительница областного центра, которая 21 августа нынешнего года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.

На вид молодой женщине 25-30 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета ниже плеч. Была одета в разноцветную футболку и темные брюки.

Работники полиции разыскивают женщину и обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно ее местонахождение, или обстоятельства исчезновения, или кто видел ее при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 050- 30-72-005, 050-40-73-102, или по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.