В Сумах пропала женщина (фото)

На вид молодой женщине 25-30 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета ниже плеч. Была одета в разноцветную футболку и темные брюки.
Работники полиции разыскивают женщину и обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно ее местонахождение, или обстоятельства исчезновения, или кто видел ее при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 050- 30-72-005, 050-40-73-102, или по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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