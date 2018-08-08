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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Путивле пожарные спасли жилой дом, хозпостройку и гараж

22 августа в 10:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Чехова в г. Путивль.

О возгорании сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены перекрытия деревянной хозяйственной постройки на площади 63 кв. м., существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и гараж.

В 11:11 возгорание локализовали, а в 11:49. потратив на тушение 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Путивль
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