Сумчан запрошують на перший сумський книжковий форум

Сумська міська рада, Департамент комунікацій та інформаційної політики започатковують перший Сумський книжковий форум.
Сумські автори, видавці, поети, барди, бібліотекарі, науковці, продавці книги та, звичайно ж, сумські читачі, зберуться для знайомства з міським творчим потенціалом, обговорень та дискусій щодо популяризації української книги, творів про Суми.
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При мэре Сум создали экспертный совет по книгоизданию....
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