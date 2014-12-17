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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0588

Сумчан запрошують на перший сумський книжковий форум

Всіх, хто шанує українське друковане слово запрошують 31 серпня об 11.00 у Конгрес-центр СумДУ.

Сумська міська рада, Департамент комунікацій та інформаційної політики започатковують перший Сумський книжковий форум.

Сумські автори, видавці, поети, барди, бібліотекарі, науковці, продавці книги та, звичайно ж, сумські читачі, зберуться для знайомства з міським творчим потенціалом, обговорень та дискусій щодо популяризації української книги, творів про Суми.

Досуг Книги Книжный форум
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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