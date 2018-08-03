На Сумщине ревнивец сломал жене обе руки Работники выясняют причины и обстоятельства семейной ссоры, в результате которой женщина попала в больницу с переломами обеих рук.

В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции позвонила женщина и попросила помощи – усмирить ее мужа, который устроил дома ссору и начал ее избивать. На помощь женщине выехали сотрудники полиции. Прибыв на место, они усмирили дебошира и установили причины конфликта.

«Оказалось, что мужчина поднял на жену руку из ревности, - комментирует ситуацию Артем Зацепилин, вр.и.о. начальника Липоводолинского отделения полиции. - И настолько «увлекся», что потерпевшая получила переломы обеих рук, с которыми была доставлена в больницу. И хотя сейчас селянин жалеет о своем поступке, и обещает впредь держать собственные эмоции при себе, все же по факту нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины и проводят соответствующие следственные действия».

В том случае, если вина мужчины будет доказана, его ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Поэтому последнюю «точку» в этом деле поставит суд.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с призывом выяснять семейные отношения исключительно в трезвом состоянии, а при общении контролировать свои эмоции и поведение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.