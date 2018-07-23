Сумские частные клиники, где можно подписать декларацию с врачом «первички» (список) Сумская область - в лидерах по количеству частных медучреждений, где можно выбрать врача первичного звена.

По данным Министерства здравоохранения, в Сумской области шесть частных медучреждений и один врач - физлицо предприниматель (ФЛП) получили право предоставлять услуги первичной медпомощи, заключив договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Семь частных юрлиц - это третий результат по стране после Киевской (12) и Львовской (9) областей.

«Пациенты, подписавшие декларации с врачами частных учреждений, будут получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи БЕСПЛАТНО, т.к. за них платит Национальная служба здоровья. Частные учреждения получают оплату за услуги от НСЗУ только за пациентов, которые подписали декларации с врачами этих учреждений, - отмечается в сообщении Минздрава. - Частные медицинские учреждения предоставляют тот же перечень услуг по идентичным тарифам, что и коммунальные медицинские учреждения первичной медицинской помощи. Независимо от формы собственности учреждения работают по одинаковым тарифам и требованиям к лицензиям, специалистам, оснащению и стандартам предоставления сервиса и услуг».

"Вторая волна" подписания договоров с Нацслужбой здоровья завершилась 15 августа. В Сумах, кроме двух коммунальных центров первичной медико-санитарной помощи, объединивших все поликлинические амбулатории города, договора с Нацслужбой здоровья подписали пять частных медучреждений:

1.ООО "Медея Сумы" (ул. 20 лет Победы, 13А; терапевты Кныш Марина Юрьевна, Мурза Валентина Ивановна и педиатр Шевченко Елена Анатолиевна; записаться на прием можно по телефонам: (0542) 65-63-03; (097) 742-42-21; (050) 141-03-03.)

2.ЧП «Флорис-С» (как сообщила директор медучреждения Татьяна Гапченко, в данный момент врачи общей практики подписывают декларации только со своими сотрудниками и VIP-клиентами, если будет недобор, дадут объявление).

3.ООО «Научно-производственное предприятие «Бэстинвест» (медицинский центр «Эледия», ул. Данила Галицкого, 39; семейный врач Тарабарова Анна Павловна, педиатры Дмитрова Евгения Васильевна и Кириленко Галина Павловна; записаться на прием можно по телефону: (0542) 700-888)

4.ООО «Сумской региональный «Медицинский центр безопасности дорожного движения» (ул. Куликовская, 27; семейный врач, заведующий семейной поликлиникой Иванищенко Ярослав Георгиевич; контактный телефон (0542) 700-333)

5.ООО «Украинский северо-восточный институт прикладной и клинической медицины» (пр-т М.Лушпы, 54; семейный врач Завгородняя Людмила Александровна, педиатр Журавель Валерий Григорьевич; контактный телефон: (050) 307-35-20, (095) 03-03-034)

Остальные два частных юрлица из семи работают в области:

- ООО "Центр семейной медицины "Мой врач" (Кролевец) еще в июле (первый в области) начал предоставлять услуги первичной медпомощи по тарифам НСЗУ;

- ФЛП Терещук Ольга Николаевна (Сумской район, пгт Степановка).