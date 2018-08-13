На Сумщине участковый нашел вора домашнего скота и птицы Когда в дежурную часть Кролевецкого отделения позвонила жительница села Уорхол сообщению о похищении скота, на место происшествия сразу выехали наряд сектора реагирования патрульной полиции и участковый.

Опросив потерпевшую пенсионерку и выяснив все обстоятельства совершенного преступления, капитан полиции Иван Докукин уже через несколько часов разоблачил любителя чужого имущества. Вором оказался односельчанин пенсионерки, местный 38-летний безработный, который уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за подобные преступления. К тому же, похищенных поросенка и утку правоохранители нашли у подозреваемого дома и передали их обрадовалась обладательницы. Женщина была благодарна полисменам, потому что, кроме своей маленькой пенсии у нее нет других средств к существованию, поэтому подсобное хозяйство дает ей дополнительные средства.

Сам злоумышленник говорит: ночью проник во двор односельчанки и украл сначала утку, а на следующий день таким же образом «прихватил» поросенка. Мужчина во всем винит водку, - мол, был бы он трезвый, не полез бы за чужим добром.

По данному факту следователи полиции уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража). Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.