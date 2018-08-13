Ахтырчанин погорел на краже красной икры 26-летнего ценителя рыбного деликатеса в момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.

Когда в полицию с заявлением о краже обратились представители администрации одного из торговых заведений Ахтырки, на вызов выехали участковый офицер полиции и оперативник. Просмотрев записи камеры видеонаблюдения, они нашли момент кражи, когда посетитель маркета положил себе «в карман» товар, который затем безвозмездно пронес мимо кассы.

Правоохранителям не понадобилось много времени, чтобы установить личность вора. Им оказался 26-летний ранее судимый за подобные преступления местный житель. Сам злоумышленник пояснил полицейским, что решился на кражу, поскольку давно мечтал попробовать красную икру, но денег на это у него не было.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное горе-гурману грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.