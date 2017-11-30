Полиция похвасталась, что уничтожила 6 литров самогона Работники полиции во время проведения оперативно-профилактической отработки составили административный протокол в отношении жительницы Ахтырского района, у которой изъяли 6 литров домашней водки и аппарат для самогоноварения.

С помощью неравнодушных граждан, которые негативно относятся к самогоноварению, работники Ахтырского отдела полиции обнаружили у 63-летней жительницы одного из сел несколько литров уже готовой к реализации алкогольной продукции и аппарат для ее выгонки.

«В отношении пенсионерки составлен очередной административный протокол по ст. 176 «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления», которая предусматривает штраф, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - По словам женщины, домашнюю водку изготавливала для собственных нужд, однако правоохранители имеют основательные сомнения в правдивости ее слов. Ведь местные жители неоднократно жаловались на алкогольный «бизнес» пенсионерки».

Подобные профилактические мероприятия работники полиции будут проводить и в дальнейшем. Поэтому обращаются с призывом к гражданам сообщать об известных им фактах самогоноварения или реализации домашней водки. Каждое такое сообщение будет проверено, и в случае подтверждения - нарушителей привлекут к ответственности в рамках действующего законодательства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.