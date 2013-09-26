В Сумах презентовали джаз-клуб Сегодня, 23 августа, в Сумах прошла презентация Sumy Jazz Club.

В августе 2018 года в Сумах заработал Sumy Jazz Club, в рамках которого на жителей города Сумы ждут концерты ведущих мировых и украинских джазовых музыкантов - с еще небывалой для нашего города частотой.

Этот проект проходит благодаря трансграничной сети Международного джазового фестиваля Jazz Bez, усилиям инициатора проекта, основателя мастерской творческих идей URBAN LYS Ольги Ковалевской и одного из ночных клубов города.

«Сумской клуб джаза - это открытая площадка, главная задача которого объединить в Сумах музыкантов, любителей джаза. На его базе будут проводиться концерты, которые будут давать музыканты мирового уровня, музыканты из разных уголков области могут учиться у известных коллег, - сообщила Ольга Ковалевская. - Также в планах на будущее - создание школы джаза, который будет действовать на постоянной основе».

Ольга Ковалевская проанонсировала первый проект, который будет проходить на базе Sumy Jazz Club, а именно «The Cuban Latin» Jazz. Выступление кубинско-польско-украинского квартета состоится 28 августа в ночном клубе Marinad. А уже в октябре в Сумской ожидается выступление музыкантов из Великобритании.