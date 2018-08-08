В День Независимости коммунальный транспорт будет курсировать чуть-чуть дольше

Резервный рейс троллейбуса №3 запланирован на 22:30. Своих пассажиров он будет ждать на ост. «Центральный универмаг», где после полной загрузки, поедет до ост. «Аэропорт»; троллейбус №5 - с 22:30 от ост. «Покровская площадь» в направлении Роменской; троллейбус №7 - с 22:40 от ост. «Покровская площадь» в направлении пр. Курского; троллейбус №10 А - с 23:00 от ост. «Покровская площадь» в направлении пр. Курского.
График движения автобуса №65 продлен до 00:00. Движение автобуса №59А будет продлен на один оборотный рейс, последний рейс резервного автобуса на этом маршруте закончится в 00:00.
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