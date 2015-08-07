На Сумщине прогнозируют пожарную опасность наивысшего 5 класса! По прогнозам областного гидрометцентра, 24 августа на территории Сумщины ожидается чрезвычайная пожарная опасность наивысшего 5-го класса.

Данная ситуация может привести к резкому увеличению пожаров, в первую очередь, в природных экосистемах, причинами которых становятся сами люди. Поскольку граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, выбрасывая окурки на обочине дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Такие действия крайне опасны, ведь под действием открытых солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о выброшенной спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар!

Спасатели напоминают, что в настоящий пожароопасный период запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта, а при 5-м высоком классе пожарной опасности вводится ограничение на посещение хвойных насаждений населением.

Нарушение этих требований влечет за собой административную, уголовную ответственность и возмещение виновниками нанесенного ущерба. Однако спасатели, в первую очередь, обращаются к сознанию граждан - с пониманием отнеситесь к вынужденным запретительным мерам и будьте ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности.

При обнаружении пожара, который только начинается (например, небольшого возгорания травы или тлеющей лесной подстилки), попробуйте потушить его самостоятельно водой, почвой или песком. Обязательно надо подождать и убедиться, что огонь не разгорится снова. Если же пожар достаточно значительный - немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.