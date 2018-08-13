Полицейского, который сбил на пешеходном переходе двух пешеходов, отпустили под домашний арест Судом избрана мера пресечения подозреваемому в совершении ДТП на пешеходном переходе по улице Ивана Сирко в г. Сумы.

Сегодня, 23 августа, следственным судьей Заречного районного суда частично удовлетворено ходатайство следователя и избрана гражданину М. мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Гражданин М. подозревается в совершении нескольких уголовных преступлений:

- вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины);

- нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Одновременно на подозреваемого возложено следующие обязанности:

- прибывать к следователю (прокурору), следственному судье, в суд (в зависимости от стадии уголовного производства) по первому зову;

- не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой (и) документ(ы), которые дают подозреваемому право на выезд за пределы Украины;

- воздержаться от общения со свидетелями;

- носить электронное средство контроля.

По мнению суда, прокурором доказано наличие обоснованного подозрения гражданина М. в совершении инкриминируемого уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, что подтверждается предоставленными материалами уголовного производства.

В случае подозрения по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то суд по поводу этого преступления замечает следующее. От верной предварительной квалификации действий по той или иной частью ст. 286 УК Украины зависит возможность применения именно меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь степень тяжести телесных повреждений может быть определена (даже предварительно) только экспертом в области судебной медицины. Однако орган досудебного расследования не обращался к соответствующим специалистам, имеющим специальные знания в области судебной медицины, для определения по крайней мере предварительной степени тяжести телесных повреждений, что подтвердили в судебном заседании прокуроры.

Следовательно, суду вне разумного сомнения не подтверждено обоснованность подозрения гражданина М. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины именно по ч. 2 этой нормы. Поэтому рассматривая ходатайства, суд исходил из того, что прокурорами доказано обоснованность подозрения мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и необоснованности его подозрения в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Поэтому избрание меры пресечения подозреваемому в такой ситуации является необходимой мерой, целью которой является предотвращение указанным выше рискам доказанным прокурором.

Что же касается избрания строжайшего пресечения, то суд не может согласиться с доводами прокурора, что менее строгие меры не способны обеспечить надлежащей процессуальной поведения подозреваемого и предотвратить заявленные риски.

Как установлено в судебном заседании, сведения по уголовному производству по факту получения неправомерной выгоды мужчиной были внесены в ЕРДР 4 и 11 июля 2018 года. Но с этого времени и до 21 августа он находился на свободе без применения меры пресечения и лишь совершение им ДТП побудило орган досудебного следствия к проведению процессуальных действий с его участием, приобщенных к материалам ходатайства.

Таким образом по мнению суда прокурором не доказано, что более мягкие меры не способны предотвратить заявленным рискам.

Срок действия постановления определен до 21 октября 2018 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.

Информационно: ДТП произошло 21 августа 2018 года в г. Сумы на регулируемом перекрестке ул. Интернационалистов и ул. Ивана Сирко. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Daewoo Lanos проехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Как выяснилось, задержанный водитель работает следователем следственного отделения Краснопольского ОП Ахтырского ОП ГУ НП в Сумской области.

В то же время, гражданина М. подозревают в вымогательстве и получении 10 тыс. грн неправомерной выгоды от местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за совершенное правонарушение, сообщает сайт суда.