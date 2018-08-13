Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:3662

Полицейского, который сбил на пешеходном переходе двух пешеходов, отпустили под домашний арест

Судом избрана мера пресечения подозреваемому в совершении ДТП на пешеходном переходе по улице Ивана Сирко в г. Сумы.

Сегодня, 23 августа, следственным судьей Заречного районного суда частично удовлетворено ходатайство следователя и избрана гражданину М. мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Гражданин М. подозревается в совершении нескольких уголовных преступлений:

- вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины);

- нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Одновременно на подозреваемого возложено следующие обязанности:

- прибывать к следователю (прокурору), следственному судье, в суд (в зависимости от стадии уголовного производства) по первому зову;

- не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой (и) документ(ы), которые дают подозреваемому право на выезд за пределы Украины;

- воздержаться от общения со свидетелями;

- носить электронное средство контроля.

По мнению суда, прокурором доказано наличие обоснованного подозрения гражданина М. в совершении инкриминируемого уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, что подтверждается предоставленными материалами уголовного производства.

В случае подозрения по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то суд по поводу этого преступления замечает следующее. От верной предварительной квалификации действий по той или иной частью ст. 286 УК Украины зависит возможность применения именно меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь степень тяжести телесных повреждений может быть определена (даже предварительно) только экспертом в области судебной медицины. Однако орган досудебного расследования не обращался к соответствующим специалистам, имеющим специальные знания в области судебной медицины, для определения по крайней мере предварительной степени тяжести телесных повреждений, что подтвердили в судебном заседании прокуроры.

Следовательно, суду вне разумного сомнения не подтверждено обоснованность подозрения гражданина М. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины именно по ч. 2 этой нормы. Поэтому рассматривая ходатайства, суд исходил из того, что прокурорами доказано обоснованность подозрения мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и необоснованности его подозрения в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Поэтому избрание меры пресечения подозреваемому в такой ситуации является необходимой мерой, целью которой является предотвращение указанным выше рискам доказанным прокурором.

Что же касается избрания строжайшего пресечения, то суд не может согласиться с доводами прокурора, что менее строгие меры не способны обеспечить надлежащей процессуальной поведения подозреваемого и предотвратить заявленные риски.

Как установлено в судебном заседании, сведения по уголовному производству по факту получения неправомерной выгоды мужчиной были внесены в ЕРДР 4 и 11 июля 2018 года. Но с этого времени и до 21 августа он находился на свободе без применения меры пресечения и лишь совершение им ДТП побудило орган досудебного следствия к проведению процессуальных действий с его участием, приобщенных к материалам ходатайства.

Таким образом по мнению суда прокурором не доказано, что более мягкие меры не способны предотвратить заявленным рискам.

Срок действия постановления определен до 21 октября 2018 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.

Информационно: ДТП произошло 21 августа 2018 года в г. Сумы на регулируемом перекрестке ул. Интернационалистов и ул. Ивана Сирко. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Daewoo Lanos проехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Как выяснилось, задержанный водитель работает следователем следственного отделения Краснопольского ОП Ахтырского ОП ГУ НП в Сумской области.

В то же время, гражданина М. подозревают в вымогательстве и получении 10 тыс. грн неправомерной выгоды от местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за совершенное правонарушение, сообщает сайт суда.

Право Домашний арест Дтп ДТП с полицией ДТП с пострадавшими Мера пресечения Сергей Монастырев
view counter

По тематике

Сообщено о подозрении полицейскому, который накануне совершил ДТП
Вчера 15:45

Сообщено о подозрении полицейскому, который накануне совершил ДТП

Кроме нарушения ПДР, ему также инкриминируется вымогательство и получение 10 тыс. грн неправомерной выгоды....

Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором на пешеходном переходе полицейский сбил двух пешеходов
Вчера 11:04

Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором на пешеходном переходе полицейский сбил двух пешеходов

ДТП произошло 21 августа на углу улиц Ивана Сирко и Интернационалистов около 14.00. В результате нарушения правил безопасности дорожного движения...

На Сумщине в ДТП пострадали 5 пассажиров УАЗа
Вчера 10:54

На Сумщине в ДТП пострадали 5 пассажиров УАЗа

Авария произошла 21 августа, около 18:00, на автодороге Турановка - Имшана Ямпольского района....

21.08.2018 19:10

В каком состоянии пострадавшие в сегодняшней аварии с полицейским

Адвокат одной из пострадавших, которую сбил полицейский, которого судят за мошенничество и взятку, рассказал о состоянии своей клиентки....

21.08.2018 17:31

В Сети появилось еще одно видео ужасной аварии на Петропавловской (видео)

Авария, в которой пострадали семь человек, произошла в воскресенье, 19 августа....

Новости

В центре Сум родители школьников блокируют стройку
Сегодня 10:52
По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)
Вчера 14:49
Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ
Вчера 10:49
Полицейского, который сбил на пешеходном переходе двух пешеходов, отпустили под домашний арест
Сегодня 21:36
В День Независимости коммунальный транспорт будет курсировать чуть-чуть дольше
Сегодня 17:50
Полиция похвасталась, что уничтожила 6 литров самогона
Сегодня 17:10
На Сумщине прогнозируют пожарную опасность наивысшего 5 класса!
Сегодня 17:08
Ахтырчанин погорел на краже красной икры
Сегодня 16:30
В Сумах презентовали джаз-клуб
Сегодня 16:20
На Сумщине участковый нашел вора домашнего скота и птицы
Сегодня 15:48
В Сумском СИЗО провели обыски
Сегодня 14:59
Пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса
Сегодня 14:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.