В Сумах прошел парад вышиванок (фоторепортаж) Более тысячи сумчан прошлись парадом в День государственного флага

Сумчане и гости города провели традиционный «Парад вышиванок». Сформировав колонну на улице Соборной участники с оркестром выдвинулись по центральным улицам города. К колонне присоединились мэр города Александр Лысенко с супругой и народный депутат Олег Медуница. Собравшиеся пронесли 50-метровый Государственный флаг, пройдя улицами Соборной, Покровской площади и Харьковской колонна остановилась на площади возле торгово-развлекательного центра «Мануфактура», где празднование продолжилось концертно-развлекательной программой.