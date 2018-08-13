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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 11:34815

В Сумах прошел парад вышиванок (фоторепортаж)

Более тысячи сумчан прошлись парадом в День государственного флага

Олег Демьяненко

Сумчане и гости города провели традиционный «Парад вышиванок». Сформировав колонну на улице Соборной участники с оркестром выдвинулись по центральным улицам города. К колонне присоединились мэр города Александр Лысенко с супругой и народный депутат Олег Медуница. Собравшиеся пронесли 50-метровый Государственный флаг, пройдя улицами Соборной, Покровской площади и Харьковской колонна остановилась на площади возле торгово-развлекательного центра «Мануфактура», где празднование продолжилось концертно-развлекательной программой.

Общество
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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