Сегодня сумчанки сыграют против турчанок (трансляция) Сегодня, 24 августа женская сборная Украины сыграет в Вильнюсе (Литва) свой третий матч в первом раунде отбора к Олимпийским играм - 2020.

Соперником наших девушек будет команда Турции, которая до этого дважды проиграла - валлийка 0:1 и чешкам 1:7. Украинки же дважды выиграли - у литовок 2:0 и валлиек 1:0 и теперь идут вторыми с 6 очками, уступая чешкам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Игра начнется в 17.00.