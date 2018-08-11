Сегодня сумчанки сыграют против турчанок (трансляция)

Соперником наших девушек будет команда Турции, которая до этого дважды проиграла - валлийка 0:1 и чешкам 1:7. Украинки же дважды выиграли - у литовок 2:0 и валлиек 1:0 и теперь идут вторыми с 6 очками, уступая чешкам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
Игра начнется в 17.00.
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