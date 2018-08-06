Пьяный водитель предлагал сумским копам взятку (видео) Водитель с признаками алкогольного опьянения предлагал патрульным неправомерное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности.

23 августа, около 2 часов ночи, экипаж патрульных полицейских получил сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который управляет автомобилем Nissan Almera.

Через некоторое время на улице Набережная реки Стрелки, инспекторы обнаружили и остановили авто, похожее по ориентировке. Приближаясь к автомобилю, патрульные заметили, что водитель быстро поменялся местами с женщиной, которая находилась на пассажирском сиденье.

Во время проверки документов стражи порядка заметили у женщины явные признаки алкогольного опьянения. Когда полицейские предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, в разговор вмешался владелец авто, который несколько минут назад поменялся с ней местами.

33-летний мужчина вышел из транспортного средства и начал просить патрульных не привлекать никого к административной ответственности. В качестве аргумента гражданин предложил полицейским неправомерное вознаграждение в сумме 500 евро.

Патрульные предупредили об уголовной ответственности, которая наступает за подобные действия, однако мужчина продолжал настаивать на решении вопроса таким образом. Потом он снял с шеи и руки золотые цепочки и протянул их полицейским, как залог.

Чуть позже пассажиры автомобиля сообщили, что за рулем находился мужчина, а не женщина. Водитель не предоставил инспекторам водительское удостоверение и отказался от прохождения проверки на состояние опьянения.

На мужчину патрульные составили админматериалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа для фиксации факта предложения неправомерной выгоды.