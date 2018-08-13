Под Сумами в ДТП погиб водитель

По предварительной информации, у автомобиля ИЖ-Комби, который двигался по направлению к Сумам, на ходу лопнуло заднее правое колесо, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель погиб, пишет СТС.
На месте происшествия работает полиция.
Судом избрана мера пресечения подозреваемому в совершении ДТП на пешеходном переходе по улице Ивана Сирко в г. Сумы....
Кроме нарушения ПДР, ему также инкриминируется вымогательство и получение 10 тыс. грн неправомерной выгоды....
Авария произошла 21 августа, около 18:00, на автодороге Турановка - Имшана Ямпольского района....
Адвокат одной из пострадавших, которую сбил полицейский, которого судят за мошенничество и взятку, рассказал о состоянии своей клиентки....
Авария, в которой пострадали семь человек, произошла в воскресенье, 19 августа....