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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13406

Под Сумами в ДТП погиб водитель

Сегодня, 24 августа, в 10 км от Сум на автодороге Р44 Сумы-Глухов произошла авария.

По предварительной информации, у автомобиля ИЖ-Комби, который двигался по направлению к Сумам, на ходу лопнуло заднее правое колесо, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель погиб, пишет СТС.

На месте происшествия работает полиция.

Право Дтп Смертельное ДТП
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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