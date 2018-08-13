Под Сумами в ДТП погиб водитель Сегодня, 24 августа, в 10 км от Сум на автодороге Р44 Сумы-Глухов произошла авария.

По предварительной информации, у автомобиля ИЖ-Комби, который двигался по направлению к Сумам, на ходу лопнуло заднее правое колесо, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель погиб, пишет СТС. На месте происшествия работает полиция.