В Ахтырке и Тростянце открыли новые спортивные площадки Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко в рамках рабочей поездки в Тростянецкий и Ахтырский районы принял участие в открытии футбольных полей и спортивных площадок.

Торжественное открытие футбольного поля с искусственным покрытием прошло в Тростянецкой школе № 3. Это поле будет служить для всех жителей Шевченковского микрорайона, учеников школы, воспитанников городской Академии спорта и ДЮСШ. На строительство этого поля было использовано почти 720 тыс. гривен из государственного бюджета, еще столько же - местные средства.

«В прошлом году из государственного бюджета на Программу строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Правительством было выделено 270 млн гривен. За средства, предусмотренные для Сумщины, строятся 10 футбольных полей с искусственным покрытием в ОТГ, селах и города, - рассказал Николай Клочко. - В Тростянце мы открываем уже второе из них, еще одно откроем сегодня в Ахтырке. Первое было открыто еще в начале лета в Конотопском районе».

Кроме этого, Николай Клочко открыл в Ахтырке скейт-парк, воркаут-парк и площадку с уличными тренажерами.