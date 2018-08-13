В Ахтырке и Тростянце открыли новые спортивные площадки

Торжественное открытие футбольного поля с искусственным покрытием прошло в Тростянецкой школе № 3. Это поле будет служить для всех жителей Шевченковского микрорайона, учеников школы, воспитанников городской Академии спорта и ДЮСШ. На строительство этого поля было использовано почти 720 тыс. гривен из государственного бюджета, еще столько же - местные средства.
«В прошлом году из государственного бюджета на Программу строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Правительством было выделено 270 млн гривен. За средства, предусмотренные для Сумщины, строятся 10 футбольных полей с искусственным покрытием в ОТГ, селах и города, - рассказал Николай Клочко. - В Тростянце мы открываем уже второе из них, еще одно откроем сегодня в Ахтырке. Первое было открыто еще в начале лета в Конотопском районе».
Кроме этого, Николай Клочко открыл в Ахтырке скейт-парк, воркаут-парк и площадку с уличными тренажерами.
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