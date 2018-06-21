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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58577

Из сумской больницы сбежала юная одесситка (фото)

Сумским отделом полиции разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Тараненко Любовь Геннадьевна, 2002 года рождения, жительница г. Одесса.

Девушка сегодня около в 11:10 самовольно, в сопровождении своего знакомого гражданина Беларуси Медведенко Владимира Владимировича, 1990 года рождения, покинула помещение детской городской больницы, где находилась на стационарном лечении, и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

На вид девушке 15-20 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета длиной ниже плеч. Была одета в черное с блестящим узором платье, обута в домашние тапочки с мехом черного цвета.

Молодой человек, который, возможно, ее сопровождает, имеет на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темного цвета. Был одет в темно-синюю футболку, трикотажные брюки серого цвета, на ногах имел синие кроссовки. Особые приметы - на левой руке имеет татуировку.

Работники полиции разыскивают девушку и парня и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел молодых людей, имеет информацию об их местонахождении, просьба сообщить об этом в Сумской отдел полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Пропал без вести Пропал ребенок
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