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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12106

В Ахтырке определили победителей фестиваля пленэра

II открытый фестиваль-конкурс пленэра, посвященного художнику Константину Власовском, определил своих победителей.

В течение дня художники из Ахтырки, Киева, Сум и Пархомовки писали живописные пейзажи Ахтырки.

По результатам плодотворной творческой работы определились лучшие:

в младшей возрастной категории:

- ученица Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Федорова Евгения - III место;

- ученица Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Михеева Алиса - II место;

- победитель в номинации - ученица Сумской детской художественной школы Саенко Ирина.

в старшей возрастной категории:

- ученица Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Пелых Екатерина – II место;

- победитель - выпускница Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Коновал Алена;

среди взрослых (от 18 лет и старше):

- III место поделили преподаватели Ахтырской детской художественной школы Т. Шевченко Светлана Беспалько и Сергей Степанов;

- II место у художника из Пархомовки Романа Моторного;

- победитель - преподаватель Ахтырской детской художественной школы Т. Шевченко Сергей Жидель.

Досуг Ахтырка Пленэр
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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