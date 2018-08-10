В Ахтырке определили победителей фестиваля пленэра

В течение дня художники из Ахтырки, Киева, Сум и Пархомовки писали живописные пейзажи Ахтырки.
По результатам плодотворной творческой работы определились лучшие:
в младшей возрастной категории:
- ученица Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Федорова Евгения - III место;
- ученица Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Михеева Алиса - II место;
- победитель в номинации - ученица Сумской детской художественной школы Саенко Ирина.
в старшей возрастной категории:
- ученица Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Пелых Екатерина – II место;
- победитель - выпускница Ахтырской детской художественной школы Т.Шевченко Коновал Алена;
среди взрослых (от 18 лет и старше):
- III место поделили преподаватели Ахтырской детской художественной школы Т. Шевченко Светлана Беспалько и Сергей Степанов;
- II место у художника из Пархомовки Романа Моторного;
- победитель - преподаватель Ахтырской детской художественной школы Т. Шевченко Сергей Жидель.
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