Сумские хоккеистки вышли в следующий раунд Олимпийского отбора

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, сегодня, 24 августа, обеспечила себе одно из первых трех мест, которые выводят в следующий раунд. Наша команда обыграла турчанок со счетом 5:1 (голы забивали Евгения Керноз, Яна Ворушило, Карина Токар - 2 и Ольга Гончаренко).
После трех игр у наших три победы и одна игра против Чехии, которая пока тоже не знает поражений. Игра пройдет 26 августа.
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