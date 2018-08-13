Сумские хоккеистки вышли в следующий раунд Олимпийского отбора В Вильнюсе (Литва) продолжается первый отборочный раунд Олимпийского отбора-2020 по хоккею на траве.

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, сегодня, 24 августа, обеспечила себе одно из первых трех мест, которые выводят в следующий раунд. Наша команда обыграла турчанок со счетом 5:1 (голы забивали Евгения Керноз, Яна Ворушило, Карина Токар - 2 и Ольга Гончаренко).

После трех игр у наших три победы и одна игра против Чехии, которая пока тоже не знает поражений. Игра пройдет 26 августа.