Нове Место – 2018: у украинских биатлонистов две «деревянных» медали Сегодня, 24 августа в Нове Место (Чехия) стартовал летний чемпионат мира по биатлону

Сначала на старт смешанной эстафеты вышли юниоры. В составе сборной Украины выступали глуховчанка Анна Кривонос и сумчанин Богдан Цымбал. Глуховчанка была единственной из всех участников, кто обошёлся на стрельбах без дополнительных патронов, тем самым подняв команду после первого этапа от черниговчанки Валерии Дмитренко с пятой на четвертую позицию. К сожалению, это четвертое место и стало итоговым для сборной Украины. Харьковчанин Александр Пономаренко сумчанин Богдан Цымбал стреляли не совсем точно привели команду к «деревянной» медали с отставанием в полминуты от словенцев. «Золото» у чехов, «серебро» - у поляков.

Во взрослой гонке участвовали сумчанки сестры Семеренко. Но если Вита на первом этапе показал все, на что способна, придя к финишу второй с отставанием в 3 секунды, то Валя, хоть и обошлась без запасных патронов, на трассе отстала на 1:23 и четвертое место. Черниговчанин Артем Прима и тернополянин Дмитрий Пидручный довезли команду до четвертого места с отставанием от поляков всего в 0,1 с. Победили россияне, обошедшие чехов.

Завтра пройдут четыре спринтерские гонки.