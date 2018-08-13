"Сумы" попрощались с тремя игроками и подписали нападающего

Ранее он играл на профессиональном уровне за такие команды: "Нефтяник" (Ахтырка), "Кобра" (Харьков).
Форвард будет выступать в футболке с номером 21.
Есть у команды и кадровые потери. "Сумы" покинули трое игроков: Старущенко Анатолий, Мурашов Евгений и Гордийчук Павел.
Следующую игру сумчане проведут в гостях, 26 августа против краматорского "Авангарда".
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