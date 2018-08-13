Финал кубка Сумщины можно посмотреть онлайн (трансляция)

В решающем поединке на стадионе «Юбилейный» сойдутся «LS Group» (Верхняя Сыроватка) и ФК «Тростянец». Начало матча в 16.00.
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