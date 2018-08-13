Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48105

Финал кубка Сумщины можно посмотреть онлайн (трансляция)

В воскресенье, 26 августа, пройдет финальный матч кубка области по футболу.

В решающем поединке на стадионе «Юбилейный» сойдутся «LS Group» (Верхняя Сыроватка) и ФК «Тростянец». Начало матча в 16.00.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол

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«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
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«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
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11-50 - 50 грн.
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«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
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Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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