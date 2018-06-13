На Донбассе погиб уроженец Сумщины 24 августа в зоне проведения Операции объединенных сил погиб уроженец Белопольщины Станислав Дьяконов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.

«У нас трагическая новость. Вчера в ожесточенном бою героически погиб наш земляк - уроженец с. Червоное Станислав Дьяконов. Во время боя Станислав был ранен, но в течение часа враг прицельным огнем отсекал возможные пути для его эвакуации. В 15-40 российский снайпер убил раненого Станислава. Вечная слава герою! Герои не умирают!!!», - написал Ю.Зарко.