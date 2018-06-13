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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32134

На Донбассе погиб уроженец Сумщины

24 августа в зоне проведения Операции объединенных сил погиб уроженец Белопольщины Станислав Дьяконов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.

«У нас трагическая новость. Вчера в ожесточенном бою героически погиб наш земляк - уроженец с. Червоное Станислав Дьяконов. Во время боя Станислав был ранен, но в течение часа враг прицельным огнем отсекал возможные пути для его эвакуации. В 15-40 российский снайпер убил раненого Станислава. Вечная слава герою! Герои не умирают!!!», - написал Ю.Зарко.

Право Погибший в ООС Станислав Дьяконов
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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