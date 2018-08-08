Жестоких разбойников, напавших на семью пенсионеров, полиция Сумщины задержала в Ровенской области Ворвавшись ночью в дом 84-летних пенсионеров, четверо жителей Шосткинского района жестоко избили их и завладели всеми сбережениями семьи

Событие произошло в одном из сел в Серединобудском района.

Около трех часов ночи 84-летняя пенсионерка проснулась от непонятных звуков, которые доносились со двора, и решила выяснить, что происходит. Чуть открыла дверь, как стала жертвой нападения трех неизвестных мужчин в масках, которые тут же ворвались в дом с металлическими прутьями в руках. Удерживая старушку, нападавшие связали ее 84-летнего мужа и потребовали денег. Чтобы жертвы лучше поняли всю серьезность их намерений, бабушку несколько раз придушивали, а дедушку фактически подвергли пыткам, избив и без того немощного старика. Не выдержав издевательств, пенсионеры указали на тайник, где находились семейные сбережения. В конце концов, забрав деньги в сумме 32 000 и бензопилу, злоумышленники покинули старого связанным, к тому же, еще и закрыли снаружи двери, подперев их мешком с сахаром.

Лишь под утро старой женщине удалось освободить своего мужа от пут и известить соседей, которые тотчас же вызвали полицию и «скорую». Главу семьи пришлось срочно госпитализировать в реанимацию - побои и несколько часов в связанном состоянии привели к тому, что за жизнь пенсионера медики боролись несколько суток.

Работники полиции Середина-Будского района вместе с коллегами из Шосткинского отдела полиции и прибывшими оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП области развернули широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия: в поисках свидетелей опрашивали почти каждого жителя села и осмотрели почти каждый метр прилегающей территории. И такая кропотливая работа дала свои результаты: одному из очевидцев удалось вспомнить приметы чужой машины, которая проезжала по улице села. В то же время выяснилось, что злоумышленников самом деле было четверо - пока трое находились в доме потерпевших, еще один находился возле машины, которой они приехали в село. Кроме того, правоохранители установили, что нападающие «похозяйничали» еще в одном, нежилом, доме, и оставили там следы, которые, собственно, и указали сыщикам, где именно искать незваных «визитеров». За четверо суток правоохранители уже установили личности подозреваемых и провели по месту их проживания обыски. И хотя сами злоумышленники успели уехать в другой регион Украины, однако изъятые следователями вещи четко указывали на причастность беглецов к совершенному преступлению.

«За несколько дней в сотрудничестве с коллегами из Ровенской области наши оперативники задержали нападавших, - говорит начальник Середина-Будского отделения полиции Сергей Забозлаев. - Ими оказались неработающие жители Шосткинского района в возрасте 24-х, 21-го, 44-х и 37-ми лет. Один из них уже имел судимость за хранение наркотических веществ и совершение грабежа. Сейчас все они задержаны, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Сегодня следственные действия в рамках открытого по ч.3 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение) продолжаются. Подозреваемым грозит от 7 до 13 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.