Нове место-2018: сумские биатлонисты снова без медалей 25 августа в чешском Нове Место прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата мира по летнему биатлону.

Сначала на старт вышли юниоры и юниорки. В мужской гонке лучшим среди украинцев был наш Богдан Цымбал, показавший 7-й результат. Еще один сумчанин Евгений Ивченко был 21-ым. Среди юниорок лучшей была также наша глуховчанка Анна Кривонос, финишировавшая 15-ой. Уроженка Сум Оксана Коваленко – 27-ая.

Во взрослых гонках также обошлось без медалей, но с надеждами на сегодняшние гонки преследования. В женской гонке лучшей среди украинок была тернополянка Елена Пидгрушная – 5-ое место. Три сумчанки оказались в десятке: уроженка Сум Анастасия Меркушина – 7-ая, Вита Семеренко – 8-ая, Юлия Журавок – 10-ая. Все в переделах минуты отставания.

В мужской гонке 4-ое место занял Виталий Кильчицкий. Уроженец Сумщины Артем Тищенко – 22-ой.