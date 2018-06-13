Нове место-2018: сумские биатлонисты снова без медалей

Сначала на старт вышли юниоры и юниорки. В мужской гонке лучшим среди украинцев был наш Богдан Цымбал, показавший 7-й результат. Еще один сумчанин Евгений Ивченко был 21-ым. Среди юниорок лучшей была также наша глуховчанка Анна Кривонос, финишировавшая 15-ой. Уроженка Сум Оксана Коваленко – 27-ая.
Во взрослых гонках также обошлось без медалей, но с надеждами на сегодняшние гонки преследования. В женской гонке лучшей среди украинок была тернополянка Елена Пидгрушная – 5-ое место. Три сумчанки оказались в десятке: уроженка Сум Анастасия Меркушина – 7-ая, Вита Семеренко – 8-ая, Юлия Журавок – 10-ая. Все в переделах минуты отставания.
В мужской гонке 4-ое место занял Виталий Кильчицкий. Уроженец Сумщины Артем Тищенко – 22-ой.
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