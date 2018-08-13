Сегодня сумские хоккеистки сыграют с чешками (трансляция)

В последнем туре сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, сыграет со сборной Чехии, которая вчера проиграла Уэльсу 0:3. Игра начнется в 14.00.
Все три – Украина, Чехия и Уэльс – уже вышли в следующий раунд. Осталось только распределить итоговые места в турнирной таблице. У наших 9 очков, у валлиек и чешек – по 6.
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