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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1296

Сегодня сумские хоккеистки сыграют с чешками (трансляция)

В Вильнюсе (Литва) сегодня, 26 августа, завершается первый отборочный раунд по хоккею на траве к Олимпийским играм – 2020.

В последнем туре сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, сыграет со сборной Чехии, которая вчера проиграла Уэльсу 0:3. Игра начнется в 14.00.

Все три – Украина, Чехия и Уэльс – уже вышли в следующий раунд. Осталось только распределить итоговые места в турнирной таблице. У наших 9 очков, у валлиек и чешек – по 6.

Спорт Хоккей на траве

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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