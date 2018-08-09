Сумчанка выиграла Одесский полумарафон Сумская бегунья Юлия Профис выиграла Одесский полумарафон с рекордом трассы.

Сегодня, 26 августа, в Одессе прошел традиционный одесский полумарафон. В главном забеге – на 21 км – приняли участие более тысячи спортсменов. Лучшей в женской части стала сумская бегунья Юлия Профис (тренеры Татьяна Беловол и Татьяна Головченко) – ее время 1 час 20 минут и 34,3 с стало новым рекордом трассы.