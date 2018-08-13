На Сумщине пограничники задержали трех нелегалов с Кубы Пограничники задержали трех кубинцев, которые незаконно попали в Украину с территории РФ.

В Путивльском районе пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы в рамках проведения целевых профилактических мероприятий «Мигрант» и совместной специальной пограничной операции «Граница-2018» задержали очередную группу нелегальных мигрантов - граждан Республики Куба.

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников информацию о возможной переправке через границу с территории России в Украину группы нелегальных мигрантов, пограничный наряд на автомобильной дороге между населенными пунктами Бруски и Бунякино обнаружил и задержал 3-х граждан Республики Куба. Иностранцы имели при себе паспорта граждан Республики Куба в виде ID-карточек.

Предварительно установлено, что правонарушители незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, пересекая вплавь реку Сейм.

Правонарушители были доставлены в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления всех необходимых административно-процессуальных документов. О данном факте проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы.