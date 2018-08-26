«Сумы» безвольно проиграли «Авангарду» Краматорский «Авангард» празднует дебютную победу в родных стенах в текущем чемпионате, просто-таки издеваясь над переживающими не лучшие времена «Сумами».

26 августа ПФК «Сумы» в матче 6-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге играли с местным «Авангардом». Хозяева шесть раз отправляли соперника в нокдаун. Был бы это бокс, рефери справедливо мог бы досрочно завершить поединок в пользу «Авангарда». Однако сумчанам было суждено испить горькую чашу до конца, пишет ua-football.com.

У краматорчан забивали, похоже, все, кто хотел. Емец сместился к центру и отправил мяч в правую «шестерку» - 1:0; Демченко после стенки с Кириенко «пробил» низом вратаря - 2:0; Кириенко замкнул фланговый прострел - 3:0; после «обреза» на своей половине Скоблов довел еще одну атаку до гола - 4:0. Во втором тайме забивали после подач с угловых: Баранник и Сеницкий соответственно.

У сумчан однажды была штанга, неплохо из пределов штрафной пробивал Яворский (спас Денчук), но на фоне провалов в обороне о какой-то интриге говорить не приходится.

«Авангард» теперь на четвертом месте, «Сумы» пока остаются десятыми.