Сумские пограничники задержали украинца, который находится в розыске В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого разыскивали правоохранительные органы.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz» молдавской регистрации. Во время проведения пограничного контроля в отношении гражданина Украины, который следовал в качестве пассажира, сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий 26-летнего мужчину передали работникам Национальной полиции.