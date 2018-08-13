Сумские пограничники задержали украинца, который находится в розыске

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz» молдавской регистрации. Во время проведения пограничного контроля в отношении гражданина Украины, который следовал в качестве пассажира, сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.
По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
После проведения процессуальных действий 26-летнего мужчину передали работникам Национальной полиции.
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