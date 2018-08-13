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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00183

Сумские пограничники задержали украинца, который находится в розыске

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого разыскивали правоохранительные органы.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz» молдавской регистрации. Во время проведения пограничного контроля в отношении гражданина Украины, который следовал в качестве пассажира, сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий 26-летнего мужчину передали работникам Национальной полиции.

Право Кража Пограничники Розыск

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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