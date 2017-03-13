В Сумах до сих пор не решили, что сделать с падающей подпорной стенкой под стенами мэрии Сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии обсужадли вопрос ремонта аварийных подпорных стенок на ул. Лермонтова и на пл. Независимости.

По этому вопросу докладывал директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- По Лермонтова работы продолжаются, - доложил он. – Будут закончены на протяжении недели. По подпорной стене возле банка «Аваль» сделана проектно-сметная документация. Стоимость работ 1,506 млн грн. Пока что у нас финансирования нет. Мы обратились на планово-бюджетную комиссию на выделение средств. Если будет какая-то экономия в сентябре-октябре по департаменту, сделаем. Если не будет, тогда будем подавать эти работы на следующий год.

- Александр Иванович, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к своему заму г-ну Журбе. – Вы в курсе? Нужно что-то делать. На следующий год не пойдет…

- Мы готовы выполнять, проект есть, - начал было оправдываться г-н Яременко, но его перебил мэр.

- Вы знаете, это ситуация, когда красота нам не нужна. Понимаете? Тут можно просто подъехать и краном или экскаватором хорошим с длинным ковшом, снять два метра земли, снять эти блоки, и освободить этот земельный участок. Чей он, кстати, вы выяснили? Кому отдан в аренду? Если сейчас демонтировать ту летнюю площадку, которая сверху, уже будет меньше нагрузка на подпорную стенку.

- Я общался с владельцами этого участка, - ответил заммэра Александр Журба. – Сегодня мы с ними встречаемся, будем решать, каким образом нам поступать.

- Нашли владельца земельного участка? Йо-ма-йо, - перебил его мэр.

- Там, когда строился банк, строительной техникой был удален слой грунта…

- Нет, понимаете, смотрите. Почему она наклоняется? Потому что она перегружена, потому что там кто-то когда построил этот парапет для ограждения летней площадки. Кто-то же дал разрешение на это строительство, кто-то что-то делал. Если вы нашли этого человека, выясните, когда у него заканчивается договор. Если он не хочет принимать участие, будем рассматривать вопрос разрыва договора аренды и т.д. Потому что таким цифрами: полтора миллиона туда, полтора миллиона сюда, вы меня извините, это не наш метод. Жду от вас предложений по решению данного вопроса. Сколько нужно времени?

- Сегодня буду встречаться, там решим.

- Давайте среда-четверг.

- Хорошо.

- Смотрите: на День города будет концерт. Тысячи людей будут идти на площади Независимости. А возле этой стены проходить просто опасно. А если люди станут возле этого парапета, будут концерт смотреть, а стена под их давлением упадет? Что будете делать? Кто будет отвечать? Я жду от вас конкретные предложения с цифрами, сроками до 16.00 завтра…

Напомним: в марте этого года Г.Яременко говорил, что работы по стенке на Лермонтова начнутся в мае, а на пл. Независимости в июле…