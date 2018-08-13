Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44278

Мэр Сум обратил внимание на мусор в городе

Мэр Сум Александр Лысенко напомнил компаниям, которые занимаются вывозом мусора, о необходимости содержания мусорных площадок в чистоте.

Вопрос подняли сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Он дал поручение своему заместителю Александру Журбе осуществить объезд по городу и проверить все контейнерные площадки.

- В течение этой недели мы должны выяснить проблемы, почему мусорные компании не в состоянии качественно их убирать. Вместе с тем должны найти и пути решения данного вопроса, чтобы сумчане не испытывали дискомфорта из-за ненадлежащего санитарного состояния мусорных площадок, - дал поручение мэр.

Также он подчеркнул, что перевозчики мусора должны соблюдать условия договора и не ждать указания от мэра навести порядок на мусорных площадках.

Общество Вывоз мусора

По тематике

В Сумах начали мыть контейнерные площадки
22.08.2018 16:24

В Сумах начали мыть контейнерные площадки

Об этом сообщают сумчане в соцсетях....

21.08.2018 17:48

В мэрии заметили горы мусора в Сумах

Вопросу вывоза мусора в городе было посвящено совещание, которое провел сегодня мэр Александр Лысенко....

Сумские коммунальщики не вывозят мусор с Чешки (петиция)
21.08.2018 16:29

Сумские коммунальщики не вывозят мусор с Чешки (петиция)

Сумчане голосуют за возвращение контейнеров для мусора вокруг оз. Чеха....

В Сумах все, кроме властей, на себе прочувствовали смрад и лужи от мусоровозов (видео)
21.08.2018 13:10

В Сумах все, кроме властей, на себе прочувствовали смрад и лужи от мусоровозов (видео)

Начальник управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко заснял видео, на котором видно, как из мусоровоза ООО «А-Муссон» течет мусорный...

20.08.2018 14:20

Губернатор дал задание убрать весь мусор в Сумах до 22 августа

До 22 августа весь мусор должен быть вывезен из Сум, - этого категорически требует Николай Клочко от сумской городской власти....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.