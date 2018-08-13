Мэр Сум обратил внимание на мусор в городе Мэр Сум Александр Лысенко напомнил компаниям, которые занимаются вывозом мусора, о необходимости содержания мусорных площадок в чистоте.

Вопрос подняли сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Он дал поручение своему заместителю Александру Журбе осуществить объезд по городу и проверить все контейнерные площадки.

- В течение этой недели мы должны выяснить проблемы, почему мусорные компании не в состоянии качественно их убирать. Вместе с тем должны найти и пути решения данного вопроса, чтобы сумчане не испытывали дискомфорта из-за ненадлежащего санитарного состояния мусорных площадок, - дал поручение мэр.

Также он подчеркнул, что перевозчики мусора должны соблюдать условия договора и не ждать указания от мэра навести порядок на мусорных площадках.