Мэр Сум обратил внимание на мусор в городе

Вопрос подняли сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Он дал поручение своему заместителю Александру Журбе осуществить объезд по городу и проверить все контейнерные площадки.
- В течение этой недели мы должны выяснить проблемы, почему мусорные компании не в состоянии качественно их убирать. Вместе с тем должны найти и пути решения данного вопроса, чтобы сумчане не испытывали дискомфорта из-за ненадлежащего санитарного состояния мусорных площадок, - дал поручение мэр.
Также он подчеркнул, что перевозчики мусора должны соблюдать условия договора и не ждать указания от мэра навести порядок на мусорных площадках.
Об этом сообщают сумчане в соцсетях....
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