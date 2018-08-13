Нове место – 2018: сумской биатлонист стал вице-чемпионом мира 26 августа в Нове Место (Чехия) завершился летний чемпионат мира по биатлону.

Только в последний день, после трех четвертых мест в первые дня в воскресенье украинцы сумели завоевать сразу две медали в гонках преследования. Сумчанин Богдан Цымбал среди юниоров стал вторым, а Артем Прима серди мужчин – третьим, пишет biathlon.com.ua.

Гонку преследования Богдан, стартовавший седьмым, провел гроссмейстерски. На первом рубеже, несмотря на один промах, украинец сохранил позицию, поскольку большинство соперников также не обошлись без штрафа. А уже дальше начал методично отыгрывать позиции – благодаря быстрой и точной стрельбе.

Перед последним рубежом наш спортсмен шел на четвертой позиции, и для медали необходимо было чисто отработать стойку и ждать ошибок соперников. С первой задачей Богдан блестяще справился: заметив, что конкуренты немного замешкались на рубеже и начали промахиваться, он провел стрельбу чуть более размеренно, зато безукоризненно по точности!

В то же время из тройки шедших впереди лидеров лишь россиянин Вячеслав Малеев обошелся без штрафа, а вот дуэт чехов гостеприимно пропустил Цымбала вперед! Витеслав Хорниг допустил один промах, а лидировавший на подходе к рубежу Якуб Ствртецки не закрыл сразу четыре мишени! И после победы в спринте, на этот раз Якуб лишил себя всех шансов на медаль.

До лидировавшего россиянина была дистанция в 23 секунды, и Богдан на последнем круге сосредоточился на том, чтобы удержать серебро. И с этой задачей справился безукоризненно.

Еще один сумчанин Евгений Ивченко в этой гонке с 9 промахами остался на 21-ом месте.

В гонке среди юниорок глуховчанка Анна Кривонос стала четвертой. На фоне такого количества ошибок лидеров отличную гонку провела глуховчанка Анна Кривонос. Стартовав 15-й, она лишь дважды заходила на штрафные круги (вторая по качеству стрельба в гонке) и совершила рывок до четвертой итоговой позиции на финише! Жаль – отставание после неудачного спринта было слишком значительным, чтобы мечтать о награде. По чистому времени персьюта у лучшей из украинок – четвертый результат, всего на 4 и 7 секунд медленней, чем два лидера юниорского турнира – Жук и Давидова.

В женской гонке лучше среди наших стала уроженка Сум Анастасия Меркушина – пятое место, шестая – тернополянка Елена Пидгрушная, седьмая – сумчанка Вита Семеренко.

В мужской гонке была добыта вторая медаль для Украины. Третьим стал черниговчанин Артем Прима. Уроженец Сумщины Артем Тищенко показал 29-й результат.