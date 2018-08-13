В Сумах разыграли кубок области по футболу 26 августа на стадионе «Юбилейный» прошел финальный матч кубка Сумщины по футболу.

В решающем матче сошлись верхнесыроватская «LS Group» и ФК «Тростянец». За счет двух голов Евгения Сайко (37-ая минута) и Руслана Писного (83) победу одержала команда из Сумского района. Лучшими игроками матча определили Евгения Сайко («LS Group») и Руслана Табачуна (ФК «Тростянец»).