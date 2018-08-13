В Сумах разыграли кубок области по футболу

В решающем матче сошлись верхнесыроватская «LS Group» и ФК «Тростянец». За счет двух голов Евгения Сайко (37-ая минута) и Руслана Писного (83) победу одержала команда из Сумского района.
Лучшими игроками матча определили Евгения Сайко («LS Group») и Руслана Табачуна (ФК «Тростянец»).
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